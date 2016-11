Hannah-Höch-Ehrung Gotha 2016 (am 01.11.2016)

Barbara Klose

Barbara Klose

Barbara Klose

Elisabeth Weidemann

Elisabeth Weidemann

Wie jedesmal wurde die festliche Veranstaltung musikalisch eröffnet – diesmal vom Salonquartett "Reblaus" aus Eisenach (durch Krankheit der Violinistin als „Trio“). Seitens der Gleichstellungbeauftragten der Stadt, Kerstin Tornow, wurden die zahlreichen Gäste herzlich begrüßt:Dieses Jahr wurde die Diplomdesignerindieverliehen, die als Autodidaktin sich mit iheren Bildern und Einzelausstellungen sowie –beteiligungen einen entsprechenden Namen gemacht hat.( Laudatio des Oberbürgermeister Kreuch für: )reiht sich ein in dies bislang ebenso gewürdigten Frauen der vergangenen Jahre:2015: Daniela Rockstuhl2014:2013:2012:2011:2010: Kerstin Damm2009: Helga Wilfroth2008: Ingrid SeyffarthErstmals wurde in diesem Jahr eine „Ehrengabe“ verliehen an die „Grand Dame“ der Thüringer Kunst, deren Werke noch bis November im Gothaer Kunstforum ausgestellt sind.( Laudatio des Oberbürgermeister Kreuch für: )Die Ehrungen wurden abgeschlossen mit einer Einladung zu einem kleinen Stehbankett, das sehr stark angenommen wurde, zumal es die Gelegenheit guter Gespräche war._____________________________________________________________Meine weiteren Beiträge finden Sie in Übersicht: