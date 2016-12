Herzlichen Glückwunsch unseren Mathe-Assen

in der Aula unserer Schule statt.Die Arnoldischule war mit einer Mannschaft von 10 Schüler vertreten, die sich durchihre Leistungen bei der Schulolympiade qualifiziert hatten.Vier Stunden „rauchten“ die Köpfe, wurden Zirkel und Geodreieck geschickt„geschwungen“ und um Ergebnisse gerungen.Am Nachmittag korrigierten Lehrer aus allen Gymnasien des Landkreises Gothadie Schülerarbeiten, sodass bereits da feststand, dass unsere Delegierten sehr guteErgebnisse erzielt hatten.Die Preisverleihung erfolgte am 01.Dezember 2016 in der Kreissparkasse Gotha.Wir gratulieren unseren Rechenkünstlern zu ihren Ergebnissen und bedankenuns bei allen, die für unsere Schule um mathematische Leistungen bei der56.Kreismathematikolympiade sportlich fair gekämpft haben.Unsere diesjährigen Preisträger sindLuciane Hoppe 5/3 3. PreisArian Penschinski 6/2 2. PreisWilliam Böttinger 7/3 1. PreisLilly Gerlach 7/2 2. PreisJannik Prokoph 7/4 3. PreisCinja Arndt 10/3 1. PreisNicolas Schulz 17MA1 1. PreisDank dieser hervorragenden Ergebnisse konnte unsere Schule den Wanderpokalals beste Schule in der Regionalrunde der 56. Mathematikolympiade (2.Stufe)gewinnen.(I.Türk, Fachschaftsleiter Ma)