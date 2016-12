Gotha : Stadtbibliothek Gotha |

"Das geheimnisvolle Weihnachtspaket"

Kurz vor dem Weihnachtsabend ist bei den Tieren im WINZIG-Land ein großes Paket eingetroffen. Auf einer Karte steht geschrieben: „Erst am Weihnachtsabend öffnen“.

Clown Hajo und seine tierischen Freunde können es kaum erwarten das geheimnisvolle Paket zu öffnen. Dann ist es endlich soweit, am Weihnachtsabend wird das Paket geöffnet und ausgepackt ... Ihr wollt wissen was drin war ? Das erfahren die Kinder in der neuen spannenden und fröhlichen Weihnachtsgeschichte.