Kniefall von Gotha

Der Kniefall einer Frau vor Napoleon während eines kurzen Aufenthaltes des französischen Kaisers am 25. April 1813 stellt vielleicht das bedeutendste historische Ereignis im Rahmen seiner insgesamt fünf Gotha-Besuche dar. Am Donnerstag dieser Woche jährt sich das couragierte Freilassungsersuchen Caroline Beckers (1765 - 1828) vor der Kutsche Napoleons in der Nähe der Gothaer Friedrichskirche an der Erfurter Landstraße zum 200. Male.



In den Jahren 1807 und 1808 hatte Napoleon-Verehrer Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg die große Freude, den Kaiser der Franzosen in Gotha begrüßen zu können. Im Jahre 1806 war das Herzogtum in den Rheinbund aufgenommen worden und unter der Regie von Herzog August wurde vieles getan, um dem Kaiser der Franzosen zu gefallen. Die Huldigungs- und Geburtstagsfeiern allerorten zu Ehren des französischen Kaisers täuschten Bonaparte natürlich nicht darüber hinweg, dass es überall Gegner seiner Politik und seines Herrschaftsstrebens gab. Daher ließ er sich durch Gesandte und Beauftragte umfangreich über die öffentliche Meinung in den Rheinbundstaaten informieren und hat zu deren Ausrichtung Bestimmungen erlassen, die u. a. Schriftleiter von Verlagen persönlich für den Inhalt ihrer Veröffentlichungen haftbar machten. Dies wurde dem Gothaer Verleger und Herausgeber des "Allgemeinen Anzeigers der Deutschen" Rudolf Zacharias Becker (1752 - 1822) zum Verhängnis. Er hatte am 11. Februar 1811 in seiner "Nationalzeitung der Deutschen" den Aufsatz "Der Deutsche Bund, eine geheime Gesellschaft" veröffentlicht. Der Artikel führte neun Monate später, am 30. November 1811, auf Befehl des französischen Marschalls Davoust zur Verhaftung Beckers. In seinem 1814 erschienenen Buch "Leiden und Freuden in siebzehnmonatlicher französischer Gefangenschaft, von ihm selbst beschrieben. Ein Beytrag zu Charakteristika des Despotismus" schreibt Rudolph Zacharias Becker über die Verhaftung in Gotha.