Konzert des Männerchores

Gotha : Neuapostolische Kirche Gotha |

"Allein Gott in der Höh`sei Ehr`" , unter dieser Überschrift steht der Konzertabend am Samstag, 16. September 2017, 19 Uhr in der Neuapostolischen Kirche in Gotha. Es musizieren der Männerchor und Instrumentalisten des Kirchenbezirkes Gotha.