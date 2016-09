Konzert "Unter Tage" in der Marienglashöhle - Donovan Aston “One Piano – One Voice“

Donovan Aston präsentiert am 22. Oktober 2016, 19.00 Uhr „Unter Tage“ in der Marienglashöhle bei Kerzenschein wieder ein Konzert das unter die Haut gehen wird.



Eine Stunde lang begeistert Donovan Aston das Publikum mit viel Gefühl in der Stimme und versierten Fingern am Flügel. Der Brite präsentiert diesmal die größten Hits von Billy Joel, Lionel Richie, Rod Stewart und Robbie Williams.



Donovan Aston führt musikalisch durch die Geschichte der vier Ausnahmekünstler und sorgt mit seinen erfolgreichen Konzerten im In- und Ausland für eine authentische Show mit Lebensgefühl. Die herausragenden Melodien erweckt er feinfühlig, leidenschaftlich und virtuos zu neuem Leben. Eine abwechslungsreiche Mischung von zahlreichen Hits und geliebten Klassikern sind ein Genuss für jeden Musikbegeisterten.



Es wird ein ganz besonderer Abend, nur bestritten mit den Elementen Stimme und Klavier. Dabei wird es aber nie eintönig, der Abend überzeugt in seiner Gesamtheit. "One Piano - One Voice"



Im wunderschönen Ambiente der Marienglashöhle wird Donovan Aston das Publikum verzaubern.



Tipp: Die Karten für die Konzerte „Unter Tage“ in der mit mehreren hundert Kerzen erleuchteten Marienglashöhle sind immerwieder ein schönes Geschenk.



Die Karten sind im Vorverkauf im Online-Shop unter www.friedrichroda.de und in der Tourist-Information Friedrichroda, Hauptstr. 55, Tel.: 0 36 23 / 33 20 0 erhältlich. VVK: 18 Euro