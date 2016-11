Konzertvorschau 2017 „Unter Tage“ in der Marienglashöhle

Alle Konzerte 2016 in der Marienglashöhle sind ausverkauft. In der Konzertsaison 2017 bietet die Stadt Friedrichroda wieder ein vielfältiges Programm mit hervorragenden Solistinnen, Solisten, a-capella Gruppen und Revivalbands.



Zum Neujahrskonzert am 21.01.2017 gibt es einen besonderen Leckerbissen für alle die es lieben im Schein von mehreren hundert Kerzen kraftvollen Stimmen zu lauschen. Zu Gast ist GREGORIANIKA mit „Cantabile Tour 2017“. Für dieses Konzert sind nur noch Restkarten erhältlich.



Ein Geheimtipp für alle Musikliebhaber ist auch das Konzert im Februar 2017. Die auf internationalen Parkett agierende Band Rest of best aus Weimar bietet mit stimmgewaltigen Sängerinnen, Sängern, bzw. Musikern eine supertolle Performance, die sie einzigartig für Deutschland und Europa macht.



Vier fantastische Stimmen versetzen jedes Publikum in Verzückung. Ob A Cappella, Tanz, Show, Rock´n Roll, oder „Walking Act“. Rest of best ist eine der vielseitigsten, aufregendsten und gefragtesten Bands Deutschlands.



Rest of best waren u.a. 8 x bei Olympischen Winterspielen, beim Geburtstag von Fürst Albert II. von Monaco, bei der Filmpremiere vom Muhammad Ali, dem Kunstfest Weimar

und geben u.a. Gastspiele in den USA, Japan, Schweden, Finnland, Schweiz, Spanien, Ungarn, Frankreich, Italien, Irland, Österreich und Tschechien.



Die Karten für alle Konzerte sind auch bereits im Vorverkauf in der Tourist-Information Friedrichroda, Marktstr. 55, Tel.: 0 36 23 33 200 und im Online-Shop unter www.friedrichroda.de erhältlich.



Alle Termine auf einen Blick:



21. Januar 17 19.00 Uhr Gregorianika „Cantabile Tour 2017" VVK: 19 €

25. Februar 17 18.00 Uhr Rest of best – Die Olympia-Band

A capella / unplugged VVK: 20 €

25. März 17 18.00 Uhr Michael Hirte - Der Mann mit der

Mundharmonika VVK: 24 €

29. April 17 19.00 Uhr An Beal Bocht – Irish Folk VVK: 18 €

16. Sept. 17 19.00 Uhr Simon & Garfunkel Revival Band VVK: 23 €

21. Oktober 17 19.00 Uhr Night Fever –

The best of the Bee Gees VVK: 25 €

29. November 17 18.00 Uhr Linda Feller – Frischer Wind VVK: 25 €

16. Dezember 17 19.00 Uhr Björn Casapietra –

Christmas Love Songs 2017 VVK: 24 €

20. Januar 18 18.00 Uhr Capriccio „Klassik trifft Rock“ VVK: 20 €



Die einmalige Akustik des ehemaligen Bergwerks macht jedes Konzert zu einem Genuss.