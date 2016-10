Kürbisse glühen in Friedrichroda

Am 29. Oktober 2016, ab 14 Uhr steht die Innenstadt Friedrichrodas im Zeichen von Halloween und buntem Herbsttreiben. Ob klein, ob groß - für jeden ist hier etwas dabei.Auszug aus unseren Highlights:- Kürbis-Schnitzen- Lampion-Basteln- Lampionumzug zum Geisterhaus- Musikanten aus der Unterwelt- die Thüringer Bergteufel heizen ein- SEGWAY fahren für jedermann- Bogenschießen- Schauergeschichten- Pferd des Grauens- Stelzenläufer- Gruselwand- viele Leckereien... u.v.m.Kinder in passendem Kostüm erhalten einen Kürbis zum schnitzen kostenlos.Viele Geschäfte Friedrichrodas haben an diesem Tag geöffnet.Seid gespannt auf leuchtende Stände und Straßen - ein einmaliges Erlebnis!Infos auch unter http://www.aetasmedia.de/halloween und unter www.friedrichroda.de