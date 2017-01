Lebendige Schulgeschichte zum Nachblättern

Jahrbuch 2015/16 der Arnoldischule soeben erschienen

Ein Panoramabild prägt den Umschlag des neuen Jahrbuchs der Arnoldischule. Aufgenommen wurde es von Maximilian Fliedner, Abi-Jahrgang 2006, inzwischen Fraktionsvorsitzender im Gothaer Stadtrat, anlässlich der Abiturfeier seines jüngeren Bruders Valentin am 10. Juni 2016.Beliebt und geschätzt wegen der interessanten Berichte und Fotos mit vielen lachenden Gesichtern ist das Arnoldi-Jahrbuch eine unverzichtbare analoge Erinnerungshilfe bei späteren Klassentreffen und zudem gefragtes Sammelobjekt. Die Inhalte der immer topaktuellen Websites der Arnoldischule sind relativ vergänglich – das Jahrbuch hingegen bewahrt sie für lange Zeit und ist eine Art langfristiges „Schulgedächtnis“.Jahrbücher der Arnoldischule haben eine lange Tradition, für drei Euro Schutzgebühr ist die neuste Ausgabe ab sofort im Sekretariat erhältlich.Die Liste der Autoren ist lang. Insgesamt 39 Lehrerinnen und Lehrer, aktuelle sowie ehemalige Schülerinnen und Schüler oder Eltern der Arnoldischule haben einen Textbeitrag geliefert, durch 18 Bildautoren , vorwiegend aus dem eigenen Hause, wurden diese illustriert – ein echtes Arnoldi-Gemeinschaftswerk erwartet die Leser. Die Redaktion lag wie in den vorangegangenen vier Jahren in den bewährten Händen von Anke Marsteller. Janette Domogalla wird die Redaktion des Ende 2017 erscheinenden Jahrbuchs übernehmen, da Frau Marsteller seit Beginn des Schuljahrs als Verantwortliche die Geschäfte der Schulbibliothek führt. Ein herzlicher Dank der Schulgemeinde ergeht an Frau Marsteller für fünf äußerst informative und optisch ansprechende Ausgaben des Arnoldi-Jahrbuchs.Alle schulischen Höhepunkte des vergangenen Schuljahres können in der neuen Ausgabe nachempfunden werden. Den Leser erwarten beispielsweise Informationen über den 98. Abijahrgang, die Erfolge von Arnoldianern in Wettbewerben bis hin zur internationalen Ebene, die neue Runde im Schüleraustausch mit Frankreich und den USA, Exkursionen und Studienfahrten sowie interessante Unterrichtsprojekte in und außerhalb der Schule.Mitherausgeber des Jahrbuchs ist der Verein der Freunde und Förderer der Arnoldischule, der auch die Vorfinanzierung der Publikation übernimmt. Vieles, worüber im Jahrbuch berichtet wird, wäre zudem ohne die tatkräftige Unterstützung des seit 1991 bestehenden Fördervereins mit seinen 590 Mitgliedern überhaupt erst gar nicht möglich geworden.Clemens FestagFotos: D. Augustin