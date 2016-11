Lions Club Ohrdruf veranstaltet das Advents - Benefizkonzert mit Kreismusikschule Louis Spohr

Pressemitteilung

Der Lions Club Ohrdruf lädt schon traditionell in der Adventszeit zu einem vorweihnachtlichen Konzert in die Trinitatiskirche herzlichst ein. So auch in diesem Jahr. Wir würden uns freuen, wenn wir wieder viele Gäste und Freunde begrüßen dürften.

Wie immer werden uns Kinder und Jugendliche der Kreismusikschule Louis Spohr Gotha aus ihrem Repertoire Auserlesenes vortragen und uns auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein wenig einstimmen und begeistern. In diesem Jahr können wir uns auf das Jugendorchester (Big Band) freuen.

Eine lustige Weihnachtsgeschichte, vorgetragen von unserem Lionsfreund, Olaf Heinicke, wird auch in diesem Jahr nicht fehlen.

Der Erlös des Konzertes wird, getreu dem Leitwort der Lions „wir dienen und helfen“ wieder für einen guten Zweck verwendet werden. Wir werden alle Einnahmen und Spenden aus dem Konzert an die Ohrdrufer Kindergärten übergeben mit dem Ziel, die Möbel-Ausstattung für den neu ausgebauten Krippenbereich ergänzen und mit neuen Spielzeug zu einem schöneren Weihnachtsfest beizutragen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und laden Sie herzlich am

1. Adventssonntag, den 27. November 2016, 16.00 Uhr – Einlass ab 15.30 Uhr – in der Trinitatiskirche ein.

Eintritt: 5,00 €

Damit sich alle Teilnehmer wohlfühlen wird die Kirche natürlich beheizt sein.

Die freundlichen Damen von MannaManna werden vor und nach dem Konzert Glühwein im Eingangsbereich der Kirche reichen.

Andreas König

Pressebeauftragter des Lions Club Ohrdruf