Margarethenkirche Unplugged Vol. IV - Songs der Musikgeschichte

40 Musiker & 15 Instumente – in eindrucksvoller Atmosphäre –

Gänsehaut-Feeling garantiert ... für Paula

Über Project Unplugged:

Neu:

Preise:

Vorverkaufsstellen:

Seit sechs Jahren tourt Project Unplugged jeweils einmal jährlich durch ausgewählte Kirchen und Open Air-Kulissen. Als Zusammenschluss verschiedenster Thüringer Bands und Klassik-Ensembles präsentieren sie auf ihrer Wintertour 2016/2017 zum vierten Mal in der Margarethenkirche aus ihrem umfangreichen Repertoire zeitlose Songs der Musikgeschichte, darunter Titel der Beatles, von Queen, Joe Cocker und vielen anderen. Dabei bekommen die Lieder eine ganz eigene Note. Durch klassische Elemente und stimmgewaltigen Satzgesang sind die Originaltitel zwar erkennbar, jedoch oft ein überraschender und neuer Hörgenuss. Lassen Sie sich überraschen, welche Musikstücke es dieses Jahr auf die Setlist geschafft haben. Von rockig bis romantisch, erwartet die Besucher ein vielfältiges Musikprogramm über viele Jahrzehnte Musikgeschichte, welches für die ganze Familie geeignet ist, von jung bis alt … weil Musik verbindet!Im Juni 2010 kam Paula, die beste Freundin unserer großen Tochter, mit 18 Jahren bei einem Autounfall ums Leben. Um an sie zu erinnern, haben wir gemeinsam mit mehr als 25 befreundeten Musikern aus ganz Thüringen im November 2010 erstmals ein Konzert mit Hits der Musikgeschichte veranstaltet. Das Konzert Bachkirche Unplugged begeistert seitdem jeweils mehr als 800 Zuhörer und ist immer ausverkauft. Die Nachfrage ist so groß, dass wir seit 2014 in Arnstadt Doppel-Konzerte geben. Auch in Gotha und weiteren Kirchen und Spielstätten sind wir inzwischen unter der Dachmarke Project Unplugged regelmäßig herzlich willkommen. Am Ende eines jeden Konzertes bitten wir um Spenden, welche jeweils den Kirchengemeinden und den ortsansässigen Hospizvereinen zu Gute kommt. An dieser Stelle ein großer Dank an alle Beteiligten und Helfer sowie insbesondere an unser Publikum, welches dieses Projekt immer sehr großzügig unterstützt.Uwe & Ilka LangenhanNähere Informationen zum Projekt hier und derzum Anhören hier Erstmalig haben wir Platzkarten eingeführt, um die Wartezeiten und das Gedränge beim Einlass zu reduzieren. Es gibt drei Kategorien zwischen 29€ und 5€.Kat 1: 29€/25€ ermäßigt/15€ Kinder bis 16 - SichtplätzeKat 2: 19€/17€ ermäßigt/9€ Kinder bis 16 - Plätze mit eingeschränkter SichtKat 3: 9€/7€ ermäßigt/5€ Kinder bis 16 - Hörplätze (hinter Pfeilern etc.)Touristinformation GothaMargarethenkirche Gotha (03621/852466)Schuhe für die Berge Emleben