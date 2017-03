Mario D. Richardt »Papa, jetzt bist du Prinzessin!« Comedy-Lesung



Mari D. Richard bekannt von "Mach Dich ran!" / MDR

22.04.2017 um 19:30 Uhr



KUKUNA – Zentrum für Kunst, Kultur und Natur, Lauchagrundstraße 12a

Tabarz, 99891



DIE LESUNG



Humorvoll, publikumsnah und immer einen Spruch auf den Lippen – das ist Mario D. Richardt. Auch auf seiner dritten Comedy-Lesereise gibt er authentische Einblicke in sein Privatleben. Immer mit einem Augenzwinkern, immer den Schalk im Nacken. Sein Leben als Vater ist die reinste Realsatire, die jeden Zuhörer mindestens zum Schmunzeln bringt. Freuen Sie sich auf eine heitere und unterhaltsame Lesung mit einem der beliebtesten und erfolgreichsten TV-Moderatoren Mitteldeutschlands.



DAS BUCH (Teasertext I)



»Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr!« Wie viel Wahrheit in diesem Sprichwort tatsächlich steckt, erfährt Mario D. Richardt am eigenen Leib. Gerade ein Jahr alt, hält seine Tochter Johanna ihren Papa ordentlich auf Trab. Spielzeug gewinnt an Eigenleben, feste Schlafenszeiten scheinen überbewertet und Weihnachtsmänner werden zu realen Familienmitgliedern. Auf amüsante Weise, erzählt Richardt in seinem Buch »Papa, jetzt bist du Prinzessin!« aus dem turbulenten Eltern-Alltag, der allein einem Plan folgt: dem seiner Tochter.



DAS BUCH (Teasertext II)



Johanna hat ihre erste Geburtstagskerze längst ausgeblasen und ist das Goldstück ihres Vaters. Inzwischen kann sie sich selbstständig fortbewegen und anziehen, und sie hat das Sprechen für sich entdeckt. Dass man auch mit wenigen Wörtern kontroverse Diskussionen führen kann, muss Papa Mario schon bald feststellen. Neue Taktiken müssen her, um dem turbulenten Alltag mit Kleinkind und den vielen Herausforderungen zu begegnen. Fortan sind Geburtstagsfeste organisatorische Großereignisse, Feen und der Weihnachtsmann sind reale Familienmitglieder, und das Reisegepäck sieht aus, als wollte eine siebenköpfige Familie ans Ende der Welt auswandern. Kein Wunder, dass Mario dabei gehörig ins Schwitzen gerät und regelmäßig noch vor der »Tagesschau« auf dem Sofa einschläft – die Finger bunt bemalt, Lego-Steine im Rücken und Tomatensoße im Mundwinkel.



DER AUTOR



Mario D. Richardt, geboren 1976 in Berlin, ist Journalist, Kolumnist und Moderator. Nach einer Malerausbildung ging er zu Oberlausitz TV, gewann mit 24 Jahren für die Comedyshow »Pommes mit Mario« den Sächsischen Fernsehpreis und wurde kurz darauf Redaktionsleiter. Seit 2001 ist er das Gesicht der Erfolgssendung »Mach dich ran« und anderer Formate des MDR. Er lebt mit Frau und Tochter nahe Leipzig. 2013 erschien »Leerer Kühlschrank, volle Windeln« ebenfalls im Eulenspiegel Verlag. 2016 legte er mit seinem aktuellen Werk nach.