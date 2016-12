Mein vorweihnachtlicher Adventsnachmittag 2016 !

Ja, es ist bereits jahrelange Tradition, dass ich kurz vor Weihnachten einen Adventsnachmittag gestalte. Auch dieses Jahr wird dasso sein.Dass es diesmal nicht so gewohnt nah an den Heiligabend ist, liegt an etwas Erfreulichem: Schon im März wurde ich gefragt, wann ich meinen Adventsnachmittag 2016 machen wolle. Zuerst erstaunt, wurde aber ganz schnell alles klar und erfreute mich ganz besonders.Bislang hatte ich immer nachgefragt, wer an meinem Adventsnachmittag mitmachen und einen Kulturbeitrag anbieten würde. Nachdem 2015 ein wahrlich tolles Klarinettenquintett unserer Kreismusikschule „Louis Spohr“ zu Gast war, bevor es in Bremen Anfang 2016 schier alles an Preisen absahnte, bekam ich das Angebot, wieder Schüler dieser Musikschule 2016 nehmen zu dürfen. Da ergab sich dieser zeitige Termin.Natürlich werden wir Weihnachtslieder singen, werden Geschichten und Wissenswertes vorgetragen und sind auch Videos eingeplant. Dies alles in gewohnt anheimelnder Café-Atmosphäre (nur die Tasse Kaffee kostet jeweils einen Euro) mit Stollen und anderen Leckereien.Auch wird wieder ein Weihnachtstisch gestalten, ich mich über jeden Gast freuen und so auch mir selbst einen echten Vorweihnachtsnachmittag schenken.Für das nächste Jahr sind zwei Kulturbeiträge im das Programm vorgesehen:*) Einmal möchte ich mich darum bemühen, wieder Schüler der Musikschule zu begrüßen.*) Aber auch eine viele Jahre anderweitig frühere Tradition möchte ich wieder aufleben lassen - den Auftritt einer Akkordeongruppe der Musikschule „Fröhlich“.Beide Höhepunkte sind einerseits ein Angebot für meine Gäste, während sie andererseits auch für die musiktreibenden Jugendlichen eine willkommene Gelegenheit sind, sich einmal ganz anders zu beweisen.Sollten Sie auch dabei sein können, werde ich mich darüber sehr freuen.____________________________________________________________2015 war es so: