Mitgliederzuwachs beim Verein der Freunde und Förderer der Arnoldischule

Große Freude herrschte am 22. September 2016 in der Klasse 5/3 und bei Klassenleiter Max Haas. Stefan Kukulenz, der Vorsitzende des Fördervereins der Arnoldischule, überreichte den Klassensprechern 250,- € für die Klassenkasse. Er bedankte sich im Namen der Schule und des Fördervereins bei den Eltern, die durch ihre Mitgliedschaft dazu beitragen, dass auch künftig viele Schülerinnen und Schüler von schulischen Projekten profitieren können. Der Förderverein unterstützt die Schule beispielsweise großzügig bei der Anschaffung von Lehrmaterialien, der Finanzierung von außerunterrichtlichen Angeboten im Ganztagesbereich sowie Projekten, wie beispielsweise Schach, oder Internationaler Schüleraustausch.Die „Siegprämie“ der 5/3 soll bei Klassenfahrt oder Wandertag zum Einsatz kommen. Über eine Tierpatenschaft für den Gothaer Tierpark wird auch nachgedacht.Die Tatsache, dass zum Stichtag die Mitgliedschaft der Eltern der Klasse 5/1 nur ganz knapp hinter der Prozentzahl der Mitglieder aus der Klasse 5/3 lag, hat den Stellvertretenden Vorsitzenden des Fördervereins, Werner Jödicke, veranlasst, einen mit 100,-€ dotierten Trostpreis für die zweitplatzierte Klasse zu stiften. Auch in der 5/1 war die Freude natürlich sehr groß – ein herzlicher Dank dem edlen Spender!Die Gewinner aus der 5/3 und der 5/1 können sich nicht nur über ihre „Siegprämie“ freuen, sondern auch über das Engagement ihrer Eltern im Förderverein, welches ihnen während ihrer gesamten Schulzeit zugute kommen wird.Klasse 05/3 Klassensprecher: Lara Schatz, Greta StaabKlasse 05/1 Klassensprecher: Jefferson Hey, Samuel Creutzburg