Modernisierter Plattenbau öffnete zum Tag der Architektur seine Türen

Fünf Millionen Euro hatte die wbg in die Umgestaltung des Komplexes in der Innenstadt investiert, um ihn aktuellen Standards anzupassen. Dazu gehörten die energetische Sanierung zum KfW-Effizienzhaus 70, der Entwurf neugestalteter Grundrisse mit größerer Wohnfläche sowie die umfassende Neugestaltung der Fassaden und Außenanlagen. In der Fritzelsgasse 6 erfolgte außerdem der Einbau eines Aufzuges, der zwölf Wohnungen barrierefrei erschließt und damit generationenübergreifendes Wohnen ermöglicht. „Das Projekt hat gezeigt, das auch in einer alten ‚Platte‘ noch viel Potenzial steckt und diese zukunftsfähig umgebaut werden kann“ resümiert wbg-Vorstand Steffen Priebe.