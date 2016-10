„Museum der Kultur der Karpatendeutschen“ in Bratislava

Am Tag vor der Rückreise nach Gotha erwartete mich eine Überraschung der wahrlich unerwarteten Art: Per Taxi gings zum Museum der Karpatendeutschen!Ein Museum, welches durch seine Dokumentaionen sowie seine Vielzahl von Ausstellungsstücken jeden Besucher fesselt, ihn in diese Thematik hinein zieht.Selbst hatte ich mich bisher mit den Karpatendeutschen nicht beschäftigt. Bei der wunderbaren Darbietung all dessen, was ihr Leben und ihre geschichtlichen Entwicklungen anbelangt, ist es fast ein Selbstlauf, sich hinein zu vertiefen und Interesse zu entwickeln.Einige der Dokumente abervor allem viele Ausstellunsgstücke habe ich hier angehängt, um einerseits das Museum näher zu bringen und vielleicht auch die Lust darauf, all das selbst einmal anzuschauen.