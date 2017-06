Musik verbindet - InCantare - Das Chorfestival Westthüringen!

Um die altbekannten Sängerkreis-Chortreffen einmal etwas anders zu gestalten, organisieren die Vorstände des WartburgSängerKreises und des Sängerkreises Gotha-Ilm in diesem Jahr am 1. Juli 2017 ab 11 Uhr einen ganzen Tag im Zeichen der Chormusik.In der Kurpromenade Friedrichroda werden drei Bühnen stehen, auf denen die etwa 30 Chöre, abwechselnd über den ganzen Tag verteilt, ihr Programm präsentieren. Die Besucher erwartet feinster A-Cappella-Gesang vom kleinen Doppelquartett bis zu instrumental begleiteten Chören mit 50 Sängerinnen. Beginn ist 11.00 Uhr am Friedrich-Buschmann-Musikpavillon in der Kurpromenade.Das erste Juliwochenende ist für Einheimische, Familien aus der Umgebung und viele Gäste ein fester Termin im Kalender, denn am ersten Juli- und ersten Augustwochenende finden traditionell die Stadt- und Parkfeste der Stadt mit wechselnden Themen statt.Für die Versorgung der Chöre und des Publikums ist auch an diesem Tag durch einheimische Gaststätten wie dem Historischen Brauhaus und dem Restaurant Vilott, der Bäckerei Protzmann aus Finsterbergen, der Petit Brasserie und den Friedrichrodaer Angelverein bestens gesorgt.Der Tag klingt aus mit einem Highlight!Am Abend ab spätestens 19.00 Uhr steht gemeinsames Singen mit der A-Capella-Gruppe „Rest Of Best“ auf dem Programm – „Lollipop“ von The Cordettes wird diese bekannte Gruppe aus Weimar mit den teilnehmenden Chören gemeinsam präsentieren. Im Anschluss daran spielen „Rest of Best“ ihr Konzert im Buschmann Musikpavillon.Jedes Konzert der Gruppe ist ein Geheimtipp für alle Musikliebhaber. Die inzwischen auf internationalen Parkett agierende Band bietet mit stimmgewaltigen, supertollen Performances ein Musikerlebnis. Diese vier fantastische Stimmen versetzen bei Ihren Auftritten jedes Publikum in Verzückung. Ob A Cappella, Tanz, Show, Rock´n Roll, oder „Walking Act“. Rest of best ist eine der vielseitigsten, aufregendsten und gefragtesten Bands Deutschlands. Sie verstehen es beim Publikum Begeisterung und Gänsehautfeeling gleichermaßen entstehen zu lassen.