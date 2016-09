Der Autor und Kabarettist Gunnar Schade steht für Satire vom Feinsten. Auch sein aktuelles Bühnenprogramm „Nach uns die Vernunft – oder: Intelligenz gibt´s eben nicht als Schnäppchen“ ist das von ihm bekannte Sprachwitz-Feuerwerk.



Bereits 2014 war Gunnar Schade zu Gast in Georgenthal und wir freuen uns sehr, ihn mit seinem neuen Programm im Saal des Bürgerhauses in Georgenthal begrüßen zu dürfen.

Der Eintritt beträgt 8,00€, ermäßigt für Schüler und Studenten 6,00€. Karten sind auch im Vorverkauf in der Bibliothek/Touristinfo im Bürgerhaus, Bahnhofstr. 8, Georgenthal erhältlich.



Nähere Informationen finden Sie unter: www.gunnar-schade.de