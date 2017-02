Open-Air-Konzert "Sounds of Hollywood" im Schlosshof von Schloss Friedenstein Gotha

Gotha : Schloss Friedenstein |

Atemberaubende Hollywoodklänge im Schlosshof

Open-Air-Konzert „Sounds of Hollywood“ mit der Thüringen Philharmonie Gotha, Solisten sowie einer Großbildleinwandinszenierung am 17. Juni 2017 auf Schloss Friedenstein in Gotha



Was wäre „Indiana Jones“ ohne spannungsgeladene Filmmusik oder „Harry Potter“ ohne zauberhafte Klavierklänge? Eindrucksvolle Melodien machen einen Film erst unverkennbar. Aus diesem Grund findet am 17. Juni 2017 mit „Sounds of Hollywood“ erstmalig ein Klassik-Open-Air-Konzert statt, das fantastische und unsterbliche Film-Soundtracks mit einem multimedialen Schauspiel vereint. Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Stefan Fraas verwandeln die Thüringen Philharmonie Gotha zusammen mit dem Sänger Thomas Hahn, seiner Bandkollegin Laura Müller sowie dem A-Capella-Trio „Voc a bella“ den barocken Schlosshof in ein stimmungsgeladenes Ambiente. Das Orchester lässt Melodien aus Filmklassikern, wie „Star Wars“, „Dirty Dancing“ und „Der Weiße Hai“, aber auch bekannte Disneylieder aus „Arielle“ oder „Tarzan“ erklingen, während Sie auf einer Großbildleinwand die ausgewählten Filmausschnitte gespannt verfolgen können. Dieser Abend bietet nicht nur Filmliebhabern, sondern Ihrer ganzen Familie ein stimmungsvolles Konzertereignis.



Die Tickets sind erhältlich in der Tourist-Information Gotha/ Gothaer Land am Hauptmarkt 33 in 99867 Gotha, telefonisch unter 0 36 21 – 510 450 oder online unter www.ticketshop-thueringen.de.