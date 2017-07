Philharmonisches Saisongespräch

Noch vor ihrem ersten Konzert in der neuen Saison 2017/2018 lädt die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach ein zum „Philharmonischen Saisongespräch“. Intendantin Michaela Barchvitch und Russell Harris als Interims-Chefdirigent stellen im lockeren Gespräch nicht nur die musikalischen Besonderheiten der Saison „Musik INFusion“ vor. Sie geben auch Einblick in ihren Berufsalltag und beantworten Ihnen gerne, was Sie schon immer über die Philharmonie erfahren wollten. Der Eintritt ist frei.Weitere Informationen www.thphil.de