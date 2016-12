Reisezeit Live - Das 1. Vortragsfestival in Gotha

Am, denund, denpräsentierenunddasin derUnter dem Titel „Reisezeit Live“ erwartet die Besucher an diesem Wochenende eine spannende Reise rund um den Globus.In Gotha und Waltershausen aufgewachsen, arbeiten die beiden Organisatoren seit mehreren Jahren selbst als Reisejournalisten und blicken mittlerweile auf über 400 selbst organisierte und live kommentierte Vorträge zurück. Sie kennen die Vortragsszene genau und haben renommierte Referenten und Fotografen mit preisgekrönten Vorträgen nach Gotha eingeladen.Den Auftakt machtammit seinem Vortrag. Seit vielen Jahren bereist der Reisefotograf und Buchautor diese geschichtsträchtigen Regionen Europas. In einer facettenreichen Multivisionsshow präsentiert er nicht nur die stimmungsvollen Landschaften, sondern er begegnet auch vielen Menschen, die von ihrem bewegenden Leben erzählen.Danach geht es umnach. Sieben Monate bereiste Dirk Bleyer das Land. Er begegnet Delfinen, Pinguinen, Aussteigern und Schafscherern und hat eindrucksvolle Bild- und Tonaufnahmen vom schönsten Ende der Welt mitgebracht. Auf Grund der hervorragenden Qualität wurden beide Vorträge mit dem begehrten Prädikat „Leicavision“ ausgezeichnet.Dersteht dann ganz im Zeichen der Fotografie. AbgibtTipps und Tricks zum Thema. In diesemzeigt der Profifotograf, wie die Teilnehmer mit einem geschulten Blick, dem passenden Equipment und der richtigen Vorbereitung zu besseren Bildern kommen.Am, präsentieren die Veranstalter selbst auf vielfachen Wunsch noch einmal ihren Vortrag. In ihrer mit der Globevision prämierten Multivisionsshow berichten Sandra Butscheike und Steffen Mender über ihre 6monatige Reise durch die beiden Länder.Zum Abschluss können Sie ammitnachreisen. Über viele Monate war Gereon Roemer für seine digitale Live-Reportage in Norwegen unterwegs. Auf zahlreichen Reisen und zu allen Jahreszeiten war er der Seele des Landes auf der Spur und hat die gewaltigen Landschaften in atemberaubenden Panorama-Aufnahmen eingefangen. Erleben Sie Norwegen aus der Sicht eines Experten und erfahren Sie die Geheimnisse abseits der Touristenströme.Karten für alle Veranstaltungen gibt es in der Tourist-Information Gotha, Tel. 03621/ 510450, in den TA, OTZ, TLZ Pressehäusern/Service-Centern, Tel. 0361-227 5 227, unter www.ticketshop-thueringen.de sowie an der Abendkasse.Das komplette Programm finden Sie unter www.reisezeit-live.de