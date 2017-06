Romantisches Konzert im Landhaus Studnitz

Liederabend im Landhaus Studnitz in Wechmar



Zu einem Liederabend mit Werken der Romantik, Ende 18. bis Anfang 19. Jahrhundert, wird am Sonntag, den 9. Juli in den Rokokosaal des „Landhaus Studnitz“ in der Wechmarer Hohenkirchenstraße eingeladen.

Lieder von Schubert, Schumann, Mendelssohn Bartholdy, Brahms, Mahler und den Komponistinnen Fanny Hensel und Clara Schumann werden in der traditionellen Besetzung mit Sänger (Thomas Riede, Wechmar) und Klavier (Christian Lambour, Wien) erklingen. Eher untraditionell ist, wenn diese Lieder ein Countertenor, bzw. Altus singt.



Konzertbeginn 9. Juli, 19:30 Uhr, Rokokosaal des Landhauses, Einlass eine halbe Stunde vorher. Karten zu 14 € im Bach-Stammhaus (Di + Do 10-17Uhr, Sa + So 13-17 Uhr, 036256/22680), beim Wechmarer Heimatverein im Landhaus und an der Abendkasse