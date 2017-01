Rosenmontagsball in Mühlberg

Am 27.02.2017 findet in Mühlberg der Rosenmontagsball auf dem Schützenhofsaal statt; Beginn: 20:11 Uhr. Die besten Kostüme werden auch in diesem Jahr prämiert. Programmeinlagen des MCC sind natürlich ebenfalls eingeplant. Lassen Sie sich überraschen!

Übrigens, das Motto des MCC lautet: „Mystic, Spaß & Fantasie – 40 Jahre stark wie nie!“