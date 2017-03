Rundgang mit dem Barock-Gespenst

Gotha : Historisches Rathaus |

Lustwandeln Sie mit dem Geist eines großen Barockbaumeisters durch die Gothaer Altstadt und die barocken Schloss– und Gartenanlagen. Lassen Sie sich in die glanzvolle Welt des frühen 18. Jahrhunderts entführen und erfahren Sie mehr über Baukunst, Hofhaltung und Sitten, Alltägliches und nicht so Alltägliches in einer herzoglichen Residenzstadt.



Der Treffpunkt der Führung ist das historische Rathaus, Hauptmarkt.



Die Karten kosten 6,00 € für Erwachsene und 4,00 € für Kinder bis 16 Jahre.



Information & Buchung

Tourist-Information Gotha/ Gothaer Land, Hauptmarkt 33, 99867 Gotha, E-Mail: tourist-info@kultourstadt.de, Tel.: 03621/ 510 450