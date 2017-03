Rundgang mit dem skurrilen Herzog Emil August

Gotha : Historisches Rathaus |

"Angenehm und widerwärtig zugleich", so beschrieb Goethe den Gothaer Herzog Emil August. Der glühende Napoleonverehrer, dem Schloss Friedenstein das sogenannte Napoleonzimmer zu verdanken hat, fiel vor allem durch seinen exzentrischen Lebensstil auf. Dennoch hat er das Herzogtum Sachsen Gotha-Altenburg mit Geschick und List durch die Wirren des frühen 19. Jahrhunderts geführt.



Erleben Sie in einem informativen und amüsanten Rundgang, wie sich der "teutsche Fürstenstaat" in Gotha entwickelt hat und warum aus Sachsen-Gotha-Altenburg das Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha entstand.



Der Treffpunkt der Führung ist das historische Rathaus, Hauptmarkt.



Die Karten kosten 6,00 € für Erwachsene und 4,00 € für Kinder bis 16 Jahre.



Information & Buchung

Tourist-Information Gotha/ Gothaer Land, Hauptmarkt 33, 99867 Gotha; E-Mail: tourist-info@kultourstadt.de, Telefon: 03621/ 510 450