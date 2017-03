Rundgang "Reformation hautnah"

Gotha : Schlosshof |

Die Residenzstadt hat für die Geschichte der Reformation, insbesondere für Martin Luther und die folgenden Reformationen, eine hohe Bedeutung. Sie haben mit einer Führung die Möglichkeit, die Reformation hautnah zu erleben. Die Gästeführerin geht mit Ihnen in Gothas Kirchen und erzählt über Glauben und Reformation, Luther und Myconius, aber auch so manch unbekannte Episode aus Gothas Kirchengeschichte. Zum Abschluss der erlebnisreichen Führung erwartet Sie Orgelmusik in einer der Kirchen.



Der Treffpunkt der Führung ist der Schlosshof.



Die Karten kosten 8,00 € für den Erwachsenen und 4,00 € für Kinder bis 16 Jahre.



Information & Buchung

Tourist-Information Gotha/ Gothaer Land, Hauptmarkt 33, 99867 Gotha; E-Mail: tourist-info@kultourstadt.de, Telefon: 03621/ 510 450