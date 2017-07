"Scarborough Fair" - Musikalische Zeitreise durch Irland am 5. August

Die Kirchengemeinde und der Dorfverein Großrettbach e.V. laden am Sonnabend, 5. August herzlich zum Gemeindefest ein. Um 14 Uhr wird ein Gottesdienst in der St. Gotthard Kirche gefeiert, die im letzten ein neues Dach erhalten hat. Danach gibt es Kaffee und Kuchen im Kirchgarten. Um 16 Uhr sind die Konzertbesucher zu einer akustischen Reise durch die Musikwelten der Grünen Insel Irland und der keltisch geprägten Bretagne eingeladen.Es erklingen Liebeslieder aus mehreren Jahrhunderten und Tanzstücke, die mit ihrem Schwung zum bretonischen Kreistanz locken. Für alle kleinen Besucher ist ein Bastel- und Spielprogramm geplant. Anschließend brennt der Rost. Ca. 21 Uhr werden Bilder gezeigt, historische Ansichten von Großrettbach und Umgebung. Die Präsentation hat Andreas Lang vorbereitet, der seit vielen jahren die Chronik des kleinen Ortes in Bildern festhält. Dazu werden "Cocktails in der Kirche" gereicht, lassen Sie sich überraschen!