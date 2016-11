"Schon" an Adventskaffee in Friedrichroda denkend!

wünschenswert weitere BR

Bei den zahlreichen Weihnachtsachen in den Geschäften mit dem Hinweis, dass manches nicht noch einmal vor Weihnachten geliefert werden wird, beinimmt es nicht Wunder, bereits an den Advent zu denken.Eine besinnliche Zeit mit zahlreicher Kultur, verlockender Köstlichkeiten in einem liebevoll bereiteten Umfeld, so dass die Atmosphäre eine wunderbare Einstimmung in diese Jahreszeit wie jedes Jahr geben wird!Da liegt es nahe, den BürgerReportern diesen erneut (wie gewohnt) wunderbaren Adventsnachmittag zu empfehlen! – Allerdings ist rechtzeitiges Kommen angesagt, da die Platzkapazität bislang immer sehr schnell ausgereizt wurde!Noch hat Martina Giese-Rothe die Einladungen nicht ausgegeben, doch meine Vorfreude auch erneut auf die BR Constanze Fuchs und Peter Köllner sowieist schon groß!_____________________________________________________________Meine weiteren Beiträge finden Sie in Übersicht: