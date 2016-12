Seit wann trägt der Weihnachtsmann rot?

Viele Experten behaupten der rote Mantel des Santa Claus sei ein Produkt der Coca-Cola-Werbung. Das stimmt nicht. Bereits 1927 standardisierte die New York Times Santa Claus mit rotem Gewand, Mütze und weißem Bart.

In Thüringen kleidete sich der Weihnachtsmann noch vor fünfzig Jahren konservativ, was ich aus fachkundiger Quelle bestätigen kann.



24. Dezember 1967. Gitti (4 Jahre alt) spielte mit ihrem älteren Bruder unterm Weihnachtsbaum. Ihre Mutter war mit der neugeborenen Schwester noch in der Klinik und der Vater nur kurz in den Keller gegangen.

Es klingelte. Beide Kinder stürmten zur Tür. Andreas öffnete. Draußen stand ein Mann mit rotem Mantel und Wattebart. „Ho, ho, ho, wart ihr auch immer artig?“

Der fünfjährige Andreas starrte auf seine Hausschuhe. Mehr als ein leises „Ja“ brachte er nicht heraus.

Gitti starrte den Mann mit offenem Mund an. „Du bist nicht der Weihnachtsmann. Der hat einen schwarzen Pelzmantel.“ Sie streckte ihren kleinen Arm vor, griff den Türrahmen und knallte die Tür zu.

Völlig perplex trat der Weihnachtsmann einen Schritt zurück. Dann klingelte er erneut. Aber alles klingelt, klopfen und gut zureden nutzte nichts, die beiden Kinder öffneten nicht mehr.

Als der Vater nach einer halben Stunde wieder aus dem Keller kam, erzählten die Geschwister aufgeregt, das ein komischer Mann mit rotem Mantel da war, aber sie hätten ganz brav den Fremden nicht hereingelassen.

Der Vater musste schmunzeln, obwohl sein Plan, seine Kinder zu überraschen und das Weihnachtsfest auch ohne Mutter fröhlich zu machen, voll in die Hose gegangen war. Das niegelnagelneue rote Weihnachtsmannkostüm hatte versagt.

Schließlich fragte er seine Kinder, was das für Kisten vor der Haustür waren. Gitti und Andreas sahen sich und rannten dann zur Haustür. Zusammen holten sie die drei Kartons in die Stube und mit strahlenden Augen packten Gitti und Andreas ihre Geschenke aus.

Abends im Bett sagte Gitti: „Schade, dass der Weihnachtsmann keine Zeit zum Klingeln hatte. Ich habe im Kindergarten extra ein Lied für ihn gelernt.“

Sehr altklug antwortete Andreas: „Bei den vielen Kindern in der Welt kann er nicht jedes Jahr überall mit den Kindern singen. Da wird er nie an einem Abend fertig.“