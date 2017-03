Sinfoniekonzert mit Werken von Brahms

Der Cellist Wolfgang Emanuel Schmidt ist ein gern gesehener Gast bei der Thüringen Philharmonie Gotha. Amist er imum 20 Uhr in der Stadthalle Gotha zu erleben, jedoch nicht allein. Gemeinsam mit seiner Frau Indira Koch, stellvertretende Konzertmeisterin an der Deutschen Oper Berlin, spielt er das Doppelkonzert für Violine, Violoncello und Orchester a-Moll op. 102 von Johannes Brahms.Nach der Pause widmet sich die Thüringen Philharmonie Gotha den sinfonischen Anfängen von Brahms. Seine Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 68 steht auf dem Programm, die Resultat eines jahrelangen Ringens des Komponisten um die große Orchestergattung ist. Geleitet wird der Abend von Chefdirigent Michel Tilkin.(ab 15 € / 12 € ermäßigt) sind erhältlich in der Tourist-Information Gotha (Tel. 0 36 21-510 450) und den Vorverkaufsstellen des Ticketshop Thüringen. Die Abendkasse öffnet am Konzerttag um 19 Uhr. Weitere Informationen: www.thphil.de