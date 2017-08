Sonderführung mit Prof. Dr. Peter Arlt durch das KunstForum Gotha

Ironie in Göbels Kunst - Prof. Dr. Peter Arlt zeigt Figuren aus Mythos und Antike in einer Führung durch das KunstForum

Er flog zu nah an die Sonne und stürzte in die Tiefe – Der geflügelte Ikarus ist eine Figur der griechischen Sage, der zwar Flügel besaß, sie aber nicht zu nutzen wusste. Sein Übermut kostete ihm das Leben. Diesem Mythos widmete der Hallenser Bildhauer Bernd Göbel eine eigene Skulpturenserie, die das Scheitern der Tragödie manifestiert. In der Führung „Unflugfähige Ikarusse und andere ironische Figuren“ am 27. August um 15.00 Uhr im KunstForum Gotha gibt Prof. Dr. Peter Arlt, einen Einblick in Göbels künstlerisches Schaffen. In seine Werke ließ Bernd Göbel menschliche Hoffnungen, Erfahrungen, Enttäuschungen und Niederlagen von der Antike bis in die heutige Zeit einfließen. Auf drei Etagen empfangen den Besucher kleine aber auch lebensgroße Werke des Künstlers, deren Entstehungshintergründe neugierigen Teilnehmern in diesem Rundgang offenbart werden.Preise: 4,00 €, ermäßigt 3,00 €Der Eintritt in die Ausstellung ist im Preis inbegriffen. Tickets sind im Vorverkauf oder an der Tageskasse im KunstForum Gotha erhältlich.