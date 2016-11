Volkstrauertag: "Der Opfer gedenken"

„Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine Damen und Herren!Der Schriftsteller Franz Kafka notierte am 01. August 1914 in seinem Tagebuch:„Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. Nachmittag Schwimmschule.“Mit dieser uns heute unfassbar erscheinenden Formulierung drückte Kafka allerdings die Erwartung vieler seiner Zeitgenossen aus…………Doch es kam anders…………..………..Wir gedenken heute über 100 Jahre nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges und über 75 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkrieges, der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.Wir erinnern an die Soldaten, die zivilen Kriegsopfer, die Opfer von Massakern und Genoziden. Wir denken an die Toten der Diktaturen. Wir denken an die persönlichen Schicksale in abstrakten Kämpfen um Staatsinteressen, in Glaubenskriegen, in Schlachten politischer Ideologien……………….“Die Feierlichkeit der Kranzniederlegung wurde umrahmt vom Gesangverein „Harmonie“. Neben Vertretern des Stadtrates, voran Herr Bürgermeister T. Klöppel, waren viele Bürger zum feierlichen Gedenken gekommen.Fotos: Peter Köllner