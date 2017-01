VON BACH BIS BEATLES - Konzert Blechbläserquartett der Thüringen Philharmonie Gotha

Gotha : Margarethenkirche |

Die Museumslöwen präsentieren:



"VON BACH BIS BEATLES“ Konzert des Blechbläserquartetts der Thüringen Philharmonie Gotha und Jens Goldhardt (Orgel) für die Museumslöwen am 20. Januar 2017, 19.00 Uhr in der Margarethenkirche



Landrat Konrad Gießmann stellt den „Museumslöwen e.V.“ zur Unterstützung der Ausstellung „Gotha and the Thuringian Forest“ in Gastonia, North Carolina, ein Freikonzert mit dem Blechbläserquartett der Thüringen Philharmonie Gotha zur Verfügung. Das Konzert wird am Freitag, dem 20. Januar 2017, um 19.00 Uhr, in der Margarethenkirche stattfinden. Die Museumslöwen laden alle Interessierten ein, gemeinsam mit Ihnen dieses Konzert zu genießen. Der Eintritt ist für alle Bürger frei. Um eine Spende zugunsten der Museumslöwen zur Finanzierung der Ausstellung wird gebeten.

Vor und nach dem Konzert werden Whiskypunsch (natürlich mit amerikanischem Whisky) und alkoholfreier Punsch angeboten.

Musiker:

Maik Vent – Trompete

Albrecht Frank – Trompete

Andreas Umbreit – Posaune

Christian Hentrich – Posaune

Jens Goldhardt – Orgel