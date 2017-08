Wasserstoffbrennen - Liebe mag ich nicht so sehr

Eine deutsche ERSTAUFFÜHRUNG in Gotha!

Seit seiner Entstehung dehnt sich das All aus. Alles entfernt sich voneinander. Alle Materie verschwindet. Nichts wird übrig sein. Nur ein paar Photonen und Elementarteilchen in der endlosen Dunkelheit. Macht es da noch einen Unterschied, ob ein Mensch existiert hat? Wer denkt an diesen einen Menschen?Das Profiensemble „Kollektiv Schluss mit ohne“ des art der stadt e.V. wird in diesem Theaterstück eine Geschichte eines Mannes und einer Frau, dem Verschmelzen zweier Schicksale oder dem zufälligen Zusammentreffen von Partikeln erzählen. Das ist alles!Darsteller: Naemi Simon, Christian MarkRegie: Maja ElsenhansText: Leon EnglerFoto: Dr. Bernd SeydelKulturhaus GothaEkhofplatz 399867 Gotha08.09.2017 20:00 Uhr (Premiere)09.09.2017 20:00 UhrEine Koproduktion des art der stadt e.V. und dem „Kollektiv Schluss mit ohne“.Mit freundlicher Unterstützung der Thüringer Staatskanzlei, der Stadt Gotha, der Kultourstadt Gotha GmbH und des Druckmedienzentrum Gotha GmbH.Kartenvorverkauf: art der Stadt e.V., Ekhofplatz 3, 99867 Gotha und Temple of Cult, Hauptmarkt 32, 99867 Gotha sowie an der Abendkasse.