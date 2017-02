Weltgästeführertag: Abendliche Laternenführung

Gotha : Historisches Rathaus |

In der kommenden Woche findet wieder der Weltgästeführertag statt, der in diesem Jahr unter dem Motto „Reform – Zeit für Veränderung“ steht. Aus diesem Grund führen unsere Gothaer Gästeführer in 3 spannenden Erlebnisrundgängen durch die Gothaer Innenstadt und erzählen packende Geschichten aus Zeiten der Renaissance und der Reformation. Alle Führungen erfolgen ehrenamtlich bzw. gegen eine Spende für kulturelle Projekte.



Sie können an der abendlichen Laternenführung mit Gästeführerin Lieselotte Schuchardt teilnehmen. In dieser lassen Sie die malerischen Gassen in einem neuen Licht erstrahlen und erfahren dabei sowohl Altbekanntes als auch Neues aus der barocken Residenzstadt.