Weltgästeführertag: Mit Cranachs Schwiegervater durch Gotha

In der kommenden Woche findet wieder der Weltgästeführertag statt, der in diesem Jahr unter dem Motto „Reform – Zeit für Veränderung“ steht. Aus diesem Grund führen unsere Gothaer Gästeführer in 3 spannenden Erlebnisrundgängen durch die Gothaer Innenstadt und erzählen packende Geschichten aus Zeiten der Renaissance und der Reformation. Alle Führungen erfolgen ehrenamtlich bzw. gegen eine Spende für kulturelle Projekte.



Den Beginn macht Ralph-Uwe Heinz, bekannt aus den Führungen mit den Gothaer Originalen „Hänser und Schluder“. In der Rolle des Johannes Brengebier, einst Bürgermeister Gothas und Schwiegervater des Malers Lucas Cranach, führt er durch die historische Innenstadt und erzählt packende Geschichten aus der Zeit der Renaissance und der Reformation. „Höhepunkt der Führung ist der finale Rundgang im neuen Mehrgenerationenhaus im Lucas-Cranach-Haus am Hauptmarkt und der Besuch des dazugehörigen Cafés“, freut sich Ralph-Uwe Heinz. Die Gäste können dort bei einer Tasse Kaffee und in netter Gesellschaft die renovierten Räumlichkeiten auf sich wirken lassen.