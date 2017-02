Weltgästeführertag: Rundgang "Reformation hautnah"

Gotha : Historisches Rathaus |

In der kommenden Woche findet wieder der Weltgästeführertag statt, der in diesem Jahr unter dem Motto „Reform – Zeit für Veränderung“ steht. Aus diesem Grund führen unsere Gothaer Gästeführer in 3 spannenden Erlebnisrundgängen durch die Gothaer Innenstadt und erzählen packende Geschichten aus Zeiten der Renaissance und der Reformation. Alle Führungen erfolgen ehrenamtlich bzw. gegen eine Spende für kulturelle Projekte.



Wer auf den Spuren Luthers gehen will, der kann im Erlebnisrundgang „Reformation hautnah“ erfahren, welche Geschichten sich hinter den Beziehungen und dem Wirken Luthers in Gotha verbergen. Gästeführerin Eleonore Voll nimmt Sie mit auf eine spannende Reise voll kleinstädtischer Erzählungen und führt Sie dabei durch das bedeutende Augustinerkloster. Zum Abschluss wird den Gästen ein Trunk aus dem Keller der Lutherin gereicht.