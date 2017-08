Wenn die Ritter ruppig werden: Erste Thüringer Meisterschaft im HMB-Vollkontakt

Dieser Vollkontakt-Kampfsport für Ritter hat es in sich: Benjamin Klose steckt gut gerüstet im Plattenpanzer, wenn er seine Gegner mit Schwert und Schild attackiert. Am kommenden Wochenende organisiert der 29-Jährige in Tambach-Dietharz die erste Thüringer Meisterschaft im „Historical Medieval Battle“ (HMB). Zuvor vervollständigt der Gothaer ein paar Sätze.

Mich reizt die körperliche Herausforderung.



Kein Knappe für die 37 Kilo schwere Rüstung.



Training unter der Autobahnbrücke

Kontakt:

Termin:

anders, weil im Vollkontakt gekämpft wird. Das heißt: Wir führen die Schläge und alle Aktionen mit größtmöglicher Kraft aus. Der Unterschied ist: Wir versuchen, den Gegner nach dem Regelwerk mit drei Punkten des Körpers zu Boden zu bringen.verschiedene Dinge - unter anderem die Überdrehung der Gelenke, das Entfernen von Rüstungsteilen, Schläge an ungeschützte Stellen sowie Schläge an Stellen, an denen man mit einem erhöhten Verletzungsrisiko rechnen muss, also beispielsweise im Nacken.eher selten. Die Waffen sind stumpf. Davon abgesehen sind die Rüstungen so konzipiert, dass im Normalfall nicht viel passieren kann. Wenn man wirklich etwas Hartes abbekommt, wie einen heftigen Schlag mit einer Hellebarde, hat man vielleicht eine Gehirnerschütterung, ansonsten ein paar Prellungen oder Zerrungen wie bei jeder Kampfsportart.bisher zum Glück nicht allzu oft. Anfang des Jahres hatte ich ein überdrehtes Knie, zum Glück nur ein paar überdehnte Bänder. Nach ein paar Wochen war das wieder gut. Einmal hatte ich eine Platzwunde. Das lag daran, dass ich einen schlechten Helm hatte.sie ist das erste große Buhurt-Turnier in Thüringen und darüber hinaus in Ostdeutschland.der Buhurt, also der Kampf fünf gegen fünf, sowie zwei Einzelkampfdisziplinen, in denen die Kontrahenten gegeneinander mit der gleichen Waffenart kämpfen: Schwert und Schild sowie der Anderthalb-Händer - ein Schwert, das man wahlweise mit ein oder zwei Händen führen kann.wir neben den deutschen Teams auch zwei sehr gute Teams aus Prag dabei haben und ein paar Einzelkämpfer aus der Ukraine. Insgesamt treten sieben Teams an.definitiv das Team Decima, eines der stärksten, wenn nicht das stärkste deutsche Team momentan. Außerdem das erste Team der Prager Trolle.dass wir mit unserem Team des Zitadelle e.V. so gut wie möglich den ersten Platz in Angriff nehmen.die Teilnahme mit unserem Team beim „Battle Of The Nations“ 2016. Das ist die Weltmeisterschaft nach dem HMB-Regelwerk. Von 51 Teams sind wir auf Platz 27 gekommen. Also Mittelfeld, was - wenn man es mit den Vorjahren vergleicht - für Deutschland ziemlich gut ist.für mich vor allem ein sehr großer Spaß, da mich bei dem Hobby die körperliche Herausforderung reizt.vor etwa fünf Jahren. Ursprünglich habe ich mit Schaukampf begonnen. Als ich und ein guter Freund gesehen haben, dass es so etwas in der Vollkontakt-Variante gibt, haben wir uns eine Rüstung besorgt und begannen, den Körper wirklich darauf vorzubereiten. Denn das Ganze braucht etwas intensiveres Training. Ich bin jetzt physisch auf dem Stand, um relativ problemlos ein Turnier über ein, zwei Tage durchzuhalten, ohne dass ich irgendwelche Probleme bekomme wie Rücken- oder Muskelschmerzen. Aktives Training mache ich dafür seit zweieinhalb Jahren - im Normalfall vier- bis fünfmal pro Woche. Immer sonntags machen wir das gerüstete Training mit- und gegeneinander. Ansonsten trainiert jeder für sich in irgendeiner Weise Sport Kraft oder Ausdauer.zurzeit knapp 37 Kilo. Bei den schweren Rüstungen kann man davon ausgehen, dass sie den Großteil des Körpers mit Vollplatten schützen. Das hat den größten Schutzfaktor. Man muss halt damit leben, dass die Rüstung schwerer wird. Viele Kämpfer wählen gehärteten Stahl. Diese Rüstungen sind dann etwa 30 Prozent leichter, kosten aber auch mehr.benutze ich gerne so offensiv es geht. Vor allem mit dem Schild verteile ich mehr Schläge, als dass ich mit ihm blocke. Es handelt sich bei den Waffen um historische Nachbildungen - so authentisch, wie es eben geht. Man versieht sie natürlich mit modernen Sicherheitsstandards. Mein Helm ist ein gutes Beispiel. Im historischen Original konnte man das Nasenteil aushängen und baumeln lassen, sodass der Kämpfer mehr gesehen hat. Heute hängen wir dieses Teil nicht mehr aus. Auch, weil wir ein Schutzgitter darunter verstecken.der Stadt Nürnberg, wo mein Verein herkommt. Ein paar Mitglieder der Zitadelle tragen auch das hessische Wappen, da es schon früh in der Nähe von Frankfurt eine Filiale gab. Das hat sich etabliert. Die meisten Thüringer Vollkontaktkämpfer, das sind vielleicht zwischen 10 und 15, sind Mitglied in der Zitadelle.zwischen 3000 und 3500 Euro. Nach oben sind die Grenzen offen. Man kann sich wunderschöne Helme mit Bronzeverzierungen anfertigen lassen. Das ist aber nur Prunk. Und es ist schade, weil man beim Vollkontakt damit rechnen muss, dass er zerstört wird. Für ein gutes Einsteigerset würde ich mit Ausgaben von 1500 bis 2000 Euro rechnen.wahrscheinlich eher unangenehm - wie für die meisten Menschen. An so ein paar zivilisatorische Standards hat man sich ja doch gewöhnt. Ich denke, wir würden viel vermissen. Das Mittelalter wird heute romantischer gefärbt als es war. An einer mittelalterlichen Schlacht hätte ich nicht gerne teilnehmen wollen. Da sind die wenigsten auf dem Schlachtfeld gestorben, sondern erst später qualvoll an Infektionen und Verletzungen.den habe ich gar nicht. Es kommt darauf an, wie man dieses Mittelalterhobby betreibt. Was viele machen, ist dieses „Reeanactment“ , wo man einen Ritter mimt oder eine historische Gestalt darstellt. Wir betreiben das Ganze vordergründig als Sport. Wir legen uns also keine Ritternamen zu, weil die Sportart im Vordergrund steht. Wir versuchen natürlich, alles möglichst historisch genau darzustellen wie das Lagerzelt und die Ausrüstung. Ich habe auch keinen Knappen. In den Teams haben wir stattdessen die Supporter, die Herz und Seele des Vereins, ohne die keiner leben kann. Sie reichen uns Wasser, helfen uns in die Rüstung und wieder heraus.zehn Minuten. Ohne Hilfe kann ich sie nicht anlegen. Ich kann die Beine und die Oberkörperpanzer problemlos anlegen, den Helm auch. Aber bei den Armen und Schultern hört es auf.vieles: Hellebarden, Einhandstreitkolben, Falchions (eine mittelalterliche Hiebwaffe), Ein- und Zweihandäxte. Bei der Thüringer Meisterschaft sind in den Einzeldisziplinen nur Schwertkampf erlaubt. In den Buhurt-Kategorien können viele Waffen benutzt werden.Ein Kämpfer scheidet aus, wenn er an drei Punkten den Boden berührt. Die Füße sind ohnehin schon zwei. Da bietet sich an, wenn ich meinen Gegner umringe mit einem Griff. Ich mache gerne Tacklings, was bei meinem Rüstungsgewicht gut funktioniert. Wenn die Gegner gerade nicht in meine Richtung schauen, springe ich ihnen in den Rücken. Auch Faustschläge sind erlaubt. Bei meiner Verletzung hat mich ein Gegner festgehalten. Sein Teamkollege kam mit einem Rundschild aus Metall, mit dem er mir so lange auf den Kopf gehauen hat, bis mir die Lichter ausgegangen sind. Der Schiedsrichter geht dazwischen, wenn es drei gegen einen geht oder jemand zu Boden sinkt.leider noch nicht ganz so oft vertreten. Es werden aber zum Glück immer mehr. Dies ist eine wertvolle Ergänzung für den Sport - auch, um noch bekannter zu werden.generell sehr gut. In Deutschland ist er erst seit vier, fünf Jahren so wirklich im Kommen. In kleineren Kreisen war er auch vorher bekannt. Noch haben wir vielleicht 200 Kämpfer in Deutschland, also noch nicht sehr viele. Dies habe ich auch bemerkt, als ich Teams und Schiedsrichter für das Turnier in Tambach-Dietharz gesucht habe. Zertifizierte Schiedsrichter, sogenannte Marshalls, haben wir nur zwei in Deutschland.schaut am besten auf die Homepage des deutschen Dachverbandes, der Eisenliga. Dort gibt es eine Karte, auf dem man sieht, welche Vereine im Dachverband angesiedelt sind. Fast alle Vereine sind auch über Facebook organisiert. Man kann alle anschreiben.Ich erlebe es immer wieder, dass manche Leute denken: „Oh Gott, die schlagen sich die Schädel ein und bringen sich um.“ Es ist nicht so. Es ist ein aktiver Kampfsport, aber man muss nicht davon ausgehen, verletzt zu werden. Wer damit starten möchte, sollte einfach mal bei einem Team anfragen, zum Training kommen und sich selbst überzeugen.Wir trainieren im Gothaer Stadtpark. Das wird von Passanten sehr positiv angenommen. Wir versuchen derzeit, eine Halle für Training bei schlechtem Wetter zu organisieren. Das ist nicht ganz so leicht. Wenn wir mit Rüstung trainieren, bräuchten wir Schonmatten für den Boden. Sonst trainieren wir unter einer Autobahnbrücke in Erfurt. zitadelle.net (Nürnberger Verein, mit Thüringer Filiale) eisen-liga.de (Dachverband) www.mittelalterverein-acw.de (Mittelalterverein Authentica Castrum Walinvels aus Tambach-Dietharz und Veranstalter des Lutherfestes)Lutherfest in Tambach-Dietharz mit der Thüringenmeisterschaft im Vollkontakt,19. und 20. August,Samstag von 11 Uhr bis Mitternacht, Sonntag von 11 bis 18 Uhr,Stadtpark Tambach-Dietharz,mittelalterliches Markttreiben mit mehr als 30 Händler, Lagerleben mit 18 Gruppen, Gaukelei mit Schabernackrakeel, Musik von Viesematente, Abendkonzert mit Kilkenny Knights, Schwerttanz mit historischer Showeinlage des Landestrachtenvereins und Festumzug am Sonntag