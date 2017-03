„Wonderful World, Perfect People“ / In Tabarz gibt es wieder Theater!

08.04.2017 um 19:30 Uhr



KUKUNA – Zentrum für Kunst, Kultur und Natur, Lauchagrundstraße 12a

Tabarz, 99891



Eintritt: 12 Euro



Zwei Menschen treffen aufeinander, die unterschiedlicher kaum sein können: Hier die cholerisch-chaotische, auf Kampf programmierte Frau (Maja Elsenhans), die regelmäßig in der Verzweiflung landet; dort der auf Kontemplation programmierte Mann (Christian Mark), der meint, auf der Stelle zu treten. Typen, die sich, um Pierre Teilhard de Chardin zu zitieren, als materielle Wesen fühlen, die eventuell zu spirituellen Erfahrungen fähig sind. Und die noch nie versucht haben, das Bild umzudrehen: Spirituelle Wesen mit materiellen Erfahrungen. So weit sind sie eben noch nicht, sonst bräuchte man dieses ganze Theaterstück nicht.



Dass sie und er letztlich beide Manipulationsopfer sind, spürt man als Zuschauer bald. Sie: „Ich mache ständig neue Sachen.“ Doch ist neu auch besser? Und er: „Ich will endlich ankommen – aber wo denn eigentlich?“ Man erlebt beide beim Yoga, in der Disco, beim Versuch, einander von sich zu erzählen, beim Joggen, beim Tai Chi, auf der Sturmbahn, beim ­Joint rauchen, in der Talkshow und nach jedem misslungenen Versuch rollt jeder seinen Kunstrasen, sein Experimentierfeld, wieder ein: Das kann‘s also auch nicht gewesen sein.