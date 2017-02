. . . im Schafspelz und jung sich "lustig machen wollend" über einen „BR-Narren“ und den mA – ist das Karneval ?

Darf man als "BR-Narr" diese Verhohnepipelei benennen, wenn der Verein – hoffend, dass die Vernunft siegen und alles normalisieren wird, - sich nicht dazu äußert ?Die letzte Frage dürfte wohl mit JA beantwortet werden !So wurden jüngst schlagartig 12 „Gruppen“ im mA eingetragen, von denen bereits 6 wieder gelöscht wurden (und 2 ohne Mitglieder tot existieren). Den verbliebenen aktuellen 4 ist kein oder ein unpassender Beitrag zugeordnet.Konkret sieht das so aus:### (Bild 2) Gruppe: „Inhaltsangabe: „Alles über Regenwürmer“Zugeordneter Beitrag:- also wahrlich hat dieser Schnappschuss-Beitrag aber auch nix mit „Regenwürmer“ gemein! – Der blanke Hohn!### (Bild 3) Gruppe: „Inhaltsangabe: „Blüten“Zugeordneter Beitrag:) - also wahrlich hat dieser Beitrag aber auch nix mit „Blüten“ gemein! – Der blanke Hohn!Auch reines „Lustigmachenwollen“:### (Bild 4) Gruppe: „Inhaltsangabe: „Hier sind sie richtig, wenn Sie auf der Höhe sind, oder nicht?“Kein zugeordneter Beitrag.Die Inhaltsangabe sowie das Gruppenfoto zeigen, dass diese Gruppe ebenfalls der blanke Hohn ist._______________________Ganz anders und im Sinn des mA, möchte ich meinen:### (Bild 5) gegenwärtig zuletzt gebildete Gruppe: „Inhaltsangabe: „Immer mehr Kamelien gehen jedes Jahr über den Ladentisch. Leider verschwinden sie auch schnell wieder, weil sie falsch behandelt werden und eingehen. Bisher ist es mir leider nicht gelungen mit Kamelienfreunden aus Thüringen in Erfahrungsaustausch zu treten. Nach 7 Jahren Kamelienführung in der Orangerie Gotha und 38 eigenen Kamelien habe ich schon ein wenig Erfahrung gesammelt. Es wäre schön wenn sich Kamelienfreunde über diese Plattform kennenlernen würden und Ihre Erfahrungen mit Kamelien austauschen.“Zugeordnete Beiträge:*** „*** „*** „und so weiter!