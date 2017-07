„Ach ging es uns doch gut, als es uns noch schlecht ging!“ / 01

nachlesen.Ich kenne es gar nicht anders, war alle Kinderjahre im Sommer im Ferienlager der „Friedrich Schiller Universität“ an den verschiedensten Orten, erlebte viel, fühlte mich pudelwohl und bin heute noch froh, dass ich diese Gelegenheiten wahrnehmen konnte.Manche Sommer erlebte ich sogar zwei Ferienlager und zwischendurch die Ferienspiele am Wohnort Jena. Ach war das herrlich!_________________________________(003)Dresden war 1954 ein Ferienlager in einer Villa. Drumherum sah es mitunter noch schrecklich aus – viel Schutt und zahlreiche Ruinen. Uns Kindern wurde gesagt, dass wir dort nicht spielen und auf keinen Fall Metalldinge anfassen oder gar tote Tiere berühren dürften. Nun gut, durch die Rundumbetreuung gab es dazu ja auch ganz selten Gelegenheit.Eine Attraktion aber gab es: Die Pioniereisenbahn! Mehrere Male durfte ich mitfahren und fühlte mich fast schon wie die Pioniere, welche Schaffner oder Schrankenwärter waren. Eine stark bleibende Erinnerung!Auch habe ich in diesen Ferien gelernt, mit Spanschachteln umzugehen – sie zu bemalen und zu lackieren. Eine Fingerfertigkeit, die mir auch bei späteren Bastelarbeiten geholfen hat, meine ich.Und erstmals erlebte ich dort, wie eine Erzieherin den Stift/Kugelschreiber zwischen Zeigefinger und Mittelfinger hielt und auch so schrieb!Sie erklärte mir, dass dies eine leichtere Haltung sei und auch ein sanfteres Schreiben erlaubt, gegenüber der sonst gebräuchlichen Haltung zwischen Daumen und Zeigefinger.Hinzu kommt, dass man den Stift nicht weglegen muss, wenn man die Hand für etwas anderes kurz braucht.Eindrucksvoll!Und noch heute schreibe ich so, wenn die Hand mal etwas länger belastet wurde, und fühle diese Leichtigkeit.Mein erstes Ferienlager und schon sooo wunderbar, gemessen an all dem Gesehenen, Erlebten und den Erfahrungen des Zusammenlebens vieler Kinder nach festen Regeln und Ordnungsgrundsätzen.Wieder zuhause, hatte ich viel zu erzählen!