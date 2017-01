Alterserscheinung des „meinAnzeiger“ / Abnutzung – oder nicht so recht ernstgenommen ?

Da für mich bald das siebente Jahr als BürgerReporter beinn „meinAnzeiger“ beginnt, habe ich die vergangenen Jahre mal an meinem geistigen Auge vorüberziehen lassen.Insgesamt eine schöne Zeit, muss ich sagen.Die Zeit des Aufbaus von „meinAnzeiger“ war turbulent und stolprig. Zuerst wurde ich „Erfurt“ zugeordnet, weil die Region „Gotha“ noch nicht eröffnet war. Bei der Werbeveranstaltunng für „Arnstadt“ war ich mit dabei und konnte die knisternde Neugier der Gekommenen und Aufbruchstimmung spüren.Die ersten (sagen wir mal) 200 BürgerReporter waren mit Feuer und Flamme dabei, dieses Internetportal aufzubauen und durch ihre Beiträge lebendig zu gestalten sowie nicht zu klein fürs Internet erscheinen zu lassen.Es kam zu ersten Treffen einiger daran interessierter BR und wurde schließlich zu einem Jahreswechsel sogar eine Ausgabe des „Allgemeiner Anzeiger“ nur mit Beiträgen der BR herausgegeben – an deren Beitragsauswahl eine BR-Gruppe voll mitwirkte.Es gab freilich auch einige Bissigkeiten (durch Kommentare), Neid und Mißgunst waren auch dabei, so dass die Redaktion sich einige Male schlichtend bis ermahnend einbringen musste. Doch das auszuweiten bringt ja hier nix, muss aber wenigstens der Vollständigkeit halber genannt werden dürfen, meine ich.Auch wurde kritisiert, dass zwar für den „meinAnzeiger“ im „Allgemeiner Anzeiger“ geworben wurde aber zu wenig die Beiträge der BR dort erschienen. Jetzt ist die Werbung dafür zumindest ebenso wenig geworden.Eine Möglichkeit, Beiträge zu bestimmten Themen zusammenzufassen, bieten die Gruppen (). Es ist eine überschaubare Anzahl und dennoch eine Vielfalt, die interessant sein könnte, wenn damit verantwortungsvoller und bewusster umgegangen würde.Gegenwärtig gibt es 147 aktive Gruppen, von denen aber 26 in den letzten zwei Jahren keine Beitragszugänge hatten und 9 nur einen oder zwei bzw. gar keinen Beitrag aufweisen. Das finde ich schade und entspricht nicht dem Anliegen dieser Gruppen.(75 Gruppen sind mit der Zeit eigerichtet und wieder gelöscht worden.)Abgesehen davon werden Gruppeninhalte aufgeweicht, indem viele Beiträge zugeordnet sind, welche mit dem Inhalt aber auch gar nichts zu tun haben.Das besagt, dass die Administratoren ihre erstellten Gruppen nicht "sauber halten" und andererseits die BR zu wenig darauf achten, welchen Gruppen sie ihre Beiträge zuordnen.Beispiel:Dem etwas ausgewichen ist die Gruppe:Als ich darauf hinwies, dass da z.B. auch Vögel- und Schmetterling-Beiträge stehen, wurde das Thema erweitert auf:(Auch eine „geführte Pilzwanderung“ kann man dort finden!)Einen guten Hinweis auf Beiträge mit einer Galerie von Bildern („Fotogalerie“) weist darauf hin, zu einem Thema eine ganze Reihe von Fotos erwarten zu können.Da geht man im ersten Moment davon aus, dass es mehrere Fotos sein werden, wobei die Anzahl so ab 10 oder mehr als „Galerie“ anzunehmen ist. Darunter würde ich mindest 5 noch gelten lassen wollen.Jedoch ein Foto als „Fotogalerie“ anzubieten nur, um zu zeigen, dass dies auch möglich ist, zeigt eine gewisse Verhöhnung dieser Einrichtung.(Habe mal meine mit „Bildergalerie“ gekennzeichneten Beiträge durchgesehen. Habe auch 2-3 mit nur zwei Fotos entdeckt – werde also selbst mehr darauf achten, das Kennzeichen ab höherer Bilderzahl zu setzen.)Ganz besonders falsch verstanden sehe ich, dass statt Beiträge, welche der Bedeutung BürgerREPORTER gerecht werden und das Wort in den Mittelpunkt stellen, haufenweise nur Schnappschüsse eingestellt werden und aus „meinAnzeiger“ ein reines Fotoalbum machen.(z.B.: Über 500 Schnappschüsse und nur 2 Textbeiträge.)Sicher haben auch andere Internetportale „Alterserscheinungen“ und wirken nach Jahren etwas abgeschliffen. Dass es beim „meinAnzeiger“ auch so ist, zeigt beispielmäßig, wie stark sich die Redaktion aus dem Mitmachen / Anregungen / Ansprechen der BR (Prämierung von Frühlingsbeiträgen/Fotos oder mal wieder eine BR-Ausgabe des „Allgemeiner Anzeiger“) zurückgezogen hat.Es würde mich freuen, wenn das wieder voll zutreffen würde:_____________________________________________________________Meine weiteren Beiträge finden Sie in Übersicht: