Ausstellungen für jede des „Gothaer doppelten Lottchen“: „Luise“ & „Luise“ (05.08.2017)

Im Schloss Friedenstein wurde die Ausstellung einer „Luise" 14 Uhr eröffnet:(6.August bis 29.Oktober 2017 – Schloss Friedenstein, Ausstellungshalle)

Im Rahmen des wurde eine Ausstellung der anderen „Luise" eröffnet. Hier handelt es sich um Aus der Ehe mit „Herzog Ernst III. von Sachsen-Coburg und Gotha" – geschlossen am 31.07.1817 in Gothas Schloss Friedenstein - gingen zwei Kinder hervor, Ernst und Albert, von denen später „Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha" 1840 die Königin Victoria von Großbritannien heiratete. So kann diese „Luise" als Großmutter des englischen Könighauses betrachtet werden.

Zur Ausstellungseröffnung am 05.08.2017 im Gothaer PERTHESFORUM um 17 Uhr sowie den Folgetag des genannte Symposium im Rathaus folgen noch zwei Beiträge.