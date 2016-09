Betrüger am Telefon – Anrufer agieren „im Auftrag der Stadtwerke“

Aktuell erhalten Gothaer Haushalte massive Belästigungen per Telefon durch eine Hamburger Telefonnummer: „Die Anrufer nennen weder ihren Namen noch den des Unternehmens, erklären aber, dass sie im Auftrag der Stadtwerke Gotha anrufen“, berichtet Udo Weingart, Vertriebsleiter der Stadtwerke Gotha GmbH. Des Öfteren schon versuchten dubiose Stromanbieter auf diese Weise, nichtsahnenden Verbrauchern neue Verträge aufzudrängen. „Die Anrufer fragen nach Zählernummern, Zählerstand und Kontonummern, mit denen sie einen Lieferantenwechsel her-vorrufen können -vor allem ältere Menschen stehen dabei im Visier der Betrüger“, so Weingart. Die Opfer werden davon meist völlig überrascht und sind unsicher, wie sie weiter verfahren müs-sen. Viele Menschen wissen das mittlerweile und sind vorsichtiger geworden, weshalb die windi-gen Firmen immer dreistere Methoden anwenden.



Wer sich im Energiegeschäft sehr gut auskennt, kann auch ohne Unterschrift des Kunden einen Wechsel des Stromlieferanten auslösen, auch wenn der Kunde das gar nicht beauftragt hat. Auch die ungefragte Zusendung von Vertragsunterlagen trotz Ablehnung am Telefon ist eine gebräuch-liche Masche. Auf diese Weise wird Stromkunden ein Vertrag untergeschoben, dem sie nie zuge-stimmt haben.



„Seriöse Anbieter schließen weder telefonisch Verträge ab noch fragen sie nach sensiblen Infor-mationen“ bekräftigt Weingart. „Auch beauftragen beispielsweise die Stadtwerke keine externen Dienstleister für eine telefonische Zählerstandsabfrage“. Wenn man Opfer einer dieser Methoden geworden ist, heißt es schnell handeln: „Bei Stromverträgen, die über Telefon oder Brief ge-schlossen wurden, gilt ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Der Widerspruch sollte zum Beweis immer schriftlich erfolgen“, erklärt Weingart und versichert: “Wenn es uns noch irgendwie möglich ist, unterstützen wir gerne dabei, den Vertragsabschluss rückgängig zu machen.“ Bei Verunsiche-rung, Fragen und Beratungsbedarf können sich Betroffene an das Servicezentrum der Stadtwer-ke Gotha unter 03621-433222 wenden.