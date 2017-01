Bewegung in frischer Luft jucheeeee....

Ein schöner Sonntagsspaziergang im Schnee.Bekannte, Gartenfreunde und Nachbarn trifft man unterwegs, auch Fremde.Man grüßt sich, wünscht sich gegenseitig etwas Gutes , man hält einen kurzen oder längeren Schwatz.Die Ohrdrufer begegnen sich am Sonntag auf der Scherershüttenstraße, am Rasenteich, Richtung Goldberg oder im näheren Umfeld.Ich möchte das auf keinen Fall missen. Denn hier in Ohrdruf bin ich zu Hause.Meiner Heimatliebe gebe ich gern ein Gesicht, in Form von einigen Schnappschüssen.Nach dem Spaziergang folgt das gemütliche Kaffee trinken.Ich sende allen Bürgerreportern, den Lesern und dem Rest der Welt, einen herzlichen Sonntagsgruß.Petra Wolf aus Ohrdruf