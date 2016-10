BR-Treffen am "Baumkronenpfad Hainich"

Als ich am Parkplatz ankam, packte ich aus meinem Gepäck die Sonne aus, die ich für diesen Tag extra gebucht hatte und promt klarte sich das neblig-diesige Wetter auf und pünktlich zum Treffen hatten wir wunderschönes Herbstwetter.Nachdem wir in gemeinsamer Runde zu Mittag gegessen hatten, nahmen wir an der Führung teil, die sehr informativ und interessant war. An dieser Stelle ein „Danke“ an den „Ranger“, der dazu beitrug, dass wir eine - trotz vielen wissenswerten Infos - humorvolle Führung hatten :) in lustiger Runde.Danach ging es zur gemütlichen Cafè-Runde, die das Ganze abrundete. Das heutige BR-Treffen fand in kleiner Runde statt, dennoch war es ein super gelungener Nachmittag mit viel Freude und viel Spaß. Der Nationalpark Hainich mit seinem Baumkronenpfad bot sich wirklich gut an für ein BR-Treffen, so wie es Marco schon beim BR-Treffen 2013 vorschlug.Danke an alle, die heute da waren - es war wunderschön mit Euch.Wir freuen uns schon auf das nächste Treffen.Alle, die heute nicht teilnahmen, ebenso wie alle anderen Leser, sind gerne eingeladen an der folgenden Bilderserie etwas an unserer Freude, die wir am heutigen BR-Treffen hatten, teilzuhaben.Viel Spaß dabei.PS: Leider konnte ReSie heute nicht mitkommen, dafür war Tinchen dabei.