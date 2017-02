Eines der neuen Weltwunder

Ich möchte Kahunas begegnen, um mein Wissen zu erweitern.In meiner Erwartung des Luftschlosses... holten mich auf O´ahu die Elemente und Naturwesen ein und somit auf den Boden der Realität. Meiner Realität.Besonders das Wasser sprach zu mir.Begegnungen mit Touristen aus aller Welt und Begegnungen mit Einheimischen, wurden mir zum Segen. Wir frühstückten gemeinsam am Strand, unterhielten uns, trafen uns zu hunderten abends am Waikiki Beach, um der Sonne zu huldigen, gemeinsam zu sehen wie die Sonne untergeht.Um am nächsten Tag die Sonne und den Tag , gemeinsam zu begrüßen.Auf O´ahu gibt es " The Bus " Ein Bus Verbundsystem, das alle Orte der Insel erreicht. Dort fahren Touristen, Schulkinder, Einheimische, Arbeiter, Hausfrauen, Rentner ein buntes Sammelsurium von Menschen mit.Mit einem Gefühl von unbeschreiblicher Heiligkeit lernte ich diesen Versammlungsort, die Insel O´ahu und Honolulu und die Menschen die sich dort aufhalten, zu genießen..Menschen hören abends unzähligen Vögeln, inmitten eines uralten Banyan tree zu. Wir saßen am Straßenrand, um Hula Tänze zu genießen und gemeinsam dabei zu essen. Es wurde gesungen und musiziert.Alle Völker sind dort praktisch versammelt im friedlichen Miteinander.Nationalitäten Hand in Hand, verheiratet, bunt gemischt, mit unglaublich strahlenden Kindern.Was ich auf Hawaii gelernt habe war, das alte Wissen der Elemente zu integrieren und eine neue Form von Beziehung zuzulassen.Heiligkeit kombiniert mit dem alten Weg der Elemente, im friedlichen Einssein mit Menschen aus aller Welt und den Orten der Einheimischen. Das ist für mich eines der neuen, alten, faszinierenden Weltwunder. Aloha