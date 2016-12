Fernsehkoch Herbert Frauenberger bekocht wieder die Kunden der Stadtwerke Gotha

Alle Stadtwerkekunden sind herzlich eingeladen, am 14. Dezember von 14.00 bis 17.30 Uhr im Kundenzentrum Pfullendorfer Straße 83 dem Gourmet-Koch live bei der Arbeit zuzusehen und vielleicht den einen oder anderen Tipp zu ergattern. Wer am Veranstaltungstag nicht dabei sein kann, muss sich nicht ärgern: Die beliebten Kochkalender erhalten sie in den nächsten Wochen noch im Servicezentrum, solange der Vorrat reicht.