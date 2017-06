Für eine offene Gesellschaft: Brief an die Leser von Harald Welzer

Liebe Leserinnen und Leser des Allgemeinen Anzeigers,

Video: Am 17. Juni ist der Tag der offenen Gesellschaft

die Demokratie ist weltweit unter Druck. Es ist höchste Zeit, dagegen gemeinsam ein Zeichen zu setzen: Warum nicht einfach mal die Demokratie feiern? Mit einem riesengroßen Dinner, vielleicht dem größten der Welt...Am Sonnabend, 17. Juni, um 17 Uhr heißt es überall im Land: Tische und Stühle raus und schön eindecken! Freundinnen, Freunde, Nachbarn und Fremde einladen, essen, debattieren, feiern und gemeinsam zeigen, welches Land Deutschland sein will und sein kann. Überall in Deutschland stellen Bürger, Initiativen und Organisationen Tische und Stühle auf. Sie laden ein zu Begegnungen und Diskussionen und feiern gemeinsam ein Fest für die Demokratie.Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und freue mich auf einen gelungenen 17. Juni und weitere spannende Aktionen.Weitere Informationen finden Sie unter: www.die-offene-gesellschaft.de/17juni Medienpartner des Aktionstages ist der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter, in dem auch der Allgemeine Anzeiger Mitglied ist. Anzeigenblätter in ganz Deutschland berichten im Rahmen der Aktion „Das geht uns alle an“.