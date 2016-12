Gedanken zu „meinAnzeiger“ 2016

Wenn ich mich betrachte, so muss ich immer wieder feststellen, dass es eine wunderbare Aufgabe ist, für meine Gotha und Thüringen sowieso mit Beiträgen zu werben, zumal es ja reichlich Begebenheiten gibt, die sich zuerwähnen, beschreiben und informieren lohnen.Auch haben sich innerliche Verbindungen zu anderen BR des Portals aufgebaut, die ich nicht missen möchte:So zum Beispiel „Hannelore Grünler“! Einerseits habe ich wie sie vor „meinAnzeiger“ ins „Tagebuch der Thüringer Allgemeine“ geschrieben. Dann zusammen in dieses Portal! Auch habe ich sie einige Male in Wiehe besucht, so dass es nicht wundert, dass ich über ihr Ableben erschrocken war und gerne an ihrer Beisetzung teilnahm. Sehr gefreut habe ich mich, dass diese BürgerReporterin auch gebührend im Portal erwähnt wurde!Wie schön es ist, sich mit anderen BR zu treffen, bewies der Aufruf und die Umsetzung des Treffens am Baumkronenpfad (Hainich). Das Interesse (auch an den Berichten darüber) war erfreulich groß und lässt auf weitere Treffen 2017 hoffen.Sehr freute ich mich auch erneut auf den Adventsnachmittag in Friedrichroda, der wiederum ein toller Erfolg der organisierenden BR Martina Giese-Rothe und Peter Köllner war.Zu 2016 gehören für mich auch Constanze und ihr Dackel „Resie“ und die mehrfachen kleine Begegnungen – auch erweitert durch Jana Scheiding.Schließlich ist es für mich immer wieder eine Freude, über die zahlreichen kulturellen Ereignisse Gothas berichten zu können. Mitunter ist es oft gar nicht möglich, von allen wesentlichen Terminen zu berichten, weil sie mitunter zu zahlreich sind und dazu sogar zeitlich überlappend stattfinden.###(jedes ihrer Konzerte ein Leckerbissen)###(entwickelt sich schier zu einem „kleinen Kulturhaus“)###(jahrelang bereits begleitet und die Jugendlichen bewundert)###(Leistungsschmiede wie man sie sich nur wünschen kann in musischer wie menschlicher Qualität)_____________________________________________________________Meine weiteren Beiträge finden Sie in Übersicht: